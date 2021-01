NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hella nach Zahlen von 51 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Licht- und Elektronikspezialist habe ein Rekordquartal hinter sich, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Montag vorliegenden Studie. Anders als das Umsatzwachstum spiegelten die Konsensschätzungen das Ergebnispotenzial noch nicht wider. Zudem sei eine weitere Sinderdividende möglich. Die Investorenveranstaltung am 10. Februar dürfte das Vertrauen in das Umsatzwachstum weiter stärken und auch mehr Details zum Margenpotenzial liefern./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2021 / 19:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2021 / 19:43 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.