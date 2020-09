NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hella nach Zahlen von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe im ersten Geschäftsquartal stark abgeschnitten und sich auf der Bilanzpressekonferenz ungewöhnlich optimistisch gezeigt, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher hält er nun sogar das obere Ende der bestätigten Zielspannen für konservativ und hob seine Schätzungen an./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 05:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2020 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.