HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck vor Quartalszahlen von 2,00 auf 2,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragslage des Druckmaschinenherstellers bleibe besser als befürchtet, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu kämen positive Verbandsaussagen zur Stimmung in der Branche./bek/ajx;