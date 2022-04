LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelbergcement von 58 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Angesichts einer drohenden Rezession bevorzuge er unter den europäischen Baustoffkonzernen die eher etwas "sicheren Häfen" und Unternehmen mit Preissetzungsmacht, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Favoriten sind weiterhin Saint-Gobain und Sika. Dagegen senkte er seine Gewinnschätzungen für Holcim, Heidelbergcement und Rockwool am deutlichsten./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2022 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 04:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.