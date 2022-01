NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Zusammenfassung der einzelnen Ausblicke für Konzerne der Baustoffbranche. Sie bevorzugt mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals und zweiten Halbjahres Saint-Gobain gegenüber HeidelCement und Vinci gegenüber Ferrovial./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2022 / 00:15 / GMT



