NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Es gebe Anzeichen für Preissenkungen im Zuge sinkender Kosten, während der Großteil der Absatzindikatoren im Mai trist geblieben sei, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie zum europäischen Baustoffsektor./mis/jha/;