NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 55 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall erhöhte in Reaktion auf die Quartalszahlen ihre Schätzungen für den Baustoffhersteller. Nun liege sie auf Höhe der Unternehmensziele für 2023, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ck;