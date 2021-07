NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelbergcement nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Mit dem operativen Gewinn (Ebitda) habe der Zementhersteller die Konsensprognose um vier Prozent verfehlt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Für höhere Konsensschätzungen gebe es kaum Spielraum, nicht zuletzt angesichts voraussichtlich steigender Kosten./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 06:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 06:47 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.