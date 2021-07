NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Heidelbergcement vor den am 29. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Analystin Elodie Rall erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie, dass sich die positive Ergebnisdynamik beim Baustoffehersteller fortgesetzt hat. Zugleich dürfte das Management die Kosteninflation bis zum zweiten Halbjahr weitgehend abgesichert haben. Rall rechnet mit einem um Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen herausgerechneten Ebitda-Wachstum von 31 Prozent./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 14:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 14:11 / BST



