NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Neutral" belassen. Die Schwerpunkte des Zementherstellers lägen in der Optimierung des Portfolios, der Dividendenentwicklung und der Verbesserung der Margen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies habe der Leiter der Investor Relations im Rahmen einer Konferenz von JPMorgan gesagt./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 22:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.