NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 61,30 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtjahr liege diese Kennziffer nun in der Mitte der angepeilten Zielspanne. Der Ausblick auf 2023 sei aber spezifischer und optimistischer als von ihr gedacht./tih/gl;