NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 44,40 auf 46,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Baustoffkonzern dürfte für das dritte Quartal angesichts hoher Vorjahres-Vergleichswerte einen Ergebnisrückgang (Ebitda) berichten und noch keine Aussagen zu 2023 machen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie sei zwar günstig, doch es seien kaum Kurstreiber für eine Erholung in Sicht./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 05:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2022 / 05:55 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.