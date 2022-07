NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelbergcement angesichts eines Vergleichs eigener Schätzungen mit dem Konsens auf "Hold" mit einem Kursziel von 44,40 Euro belassen. Ihre Erwartungen lägen etwas über denen des Marktschnittes, Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Konsens für das erste Halbjahr zugrunde gelegt, müsse der Zementkonzern für den Rest des Jahres Wachstum erzielen. Die Aktie sei nicht teuer, es mangele ihr aber an einem Antreiber für eine Kurswende./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 13:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / 13:36 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.