NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Hold" mit einem Kursziel von 64,90 Euro belassen. Analystin Glynis Johnson untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie auf globaler Ebene die Markterwartungen an 70 Baustoff-Unternehmen - und leitete davon Rückschlüsse für die großen Konzerne ab. Bei HeidelbergCement deute vieles darauf hin, dass einige Schätzungen am oberen Ende der Konsensspanne den Verkauf von US-Standorten und weiter steigende Kosten vor einigen Wochen noch nicht berücksichtigt hätten. Insofern wundere es nicht, dass die Erwartungen zuletzt etwas nach unten korrigiert worden seien./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 14:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 19:00 / ET



