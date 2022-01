NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelbergcement von 65,30 auf 64,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Glynis Johnson rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Jahreszahlen nicht vor März mit Zielen für 2022. Und auch dann dürften die Signale zurückhaltend bleiben./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / 13:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2022 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.