NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 96,90 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe stark abgeschnitten und mit der angepassten Prognose eine zuversichtliche Botschaft gesendet, schrieb Analystin Glynis Johnson am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Es könnte aber vorerst als etwas enttäuschend gewertet werden, dass das obere Ende der Zielspanne unverändert blieb. Nach gutem Lauf habe die Aktie immer noch Luft nach oben./gl/tih;