HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Heidelbergcement nach deutlich früher als erwartet vorgelegten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe für eine positive Überraschung gesorgt, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Goad hält es vor allem für ein positives Signal, dass der Tiefpunkt des energiebedingten Margenrückgangs im Jahr 2021 überschritten sei. Das lege nahe, dass der Konzern nun erfolgreich sein dürfte, die wegen der Inflation nötig gewordene Preiserhöhungen durchzusetzen./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





