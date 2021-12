ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelbergcement von 88 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien europäischer Baustoffekonzerne würden derzeit mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien mit Abschlägen gehandelt, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Da der hohe CO2-Ausstoß insbesondere für die Hersteller in Europa zu einem echten Kostenfaktor werde, habe er seine Schätzungen überarbeitet. Bei Heidelbergcement kürzte er die Prognosen für 2024/25./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 15:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 15:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.