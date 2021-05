ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelbergcement von 79 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vergleichsweise niedrige Bewertung des Baustoffkonzerns lasse noch Luft nach oben, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussichten für das Unternehmen seien positiv angesichts öffentlicher Infrastrukturprogramme etwa auf dem wichtigen US-Markt. Zusätzlichen Wertzuwachs könnte die Optimierung des Geschäftsportfolios bringen./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2021 / 18:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 18:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.