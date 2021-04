HeidelbergCement buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84,60 Euro belassen. Sie habe gedacht, der Fokus der Investoren beim Zementhersteller dürfte nach dem jüngsten Kreditwürdigkeitsrating von S&P auf der Bilanz und auf avisierten Verkäufen im ersten Halbjahr 2021 liegen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer ersten Reaktion am Freitag. Doch nun habe HeidelCement mit einem starken Jahresauftakt überrascht. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis (Ebitda) hätten deutlich über dem Vara-Konsens gelegen./ck/jha



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 01:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2021 / 01:42 / ET



