NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von HeidelbergCement bei einem Kursziel von 78 Euro mit "Buy" aufgenommen. Zudem zählt die Analystin Glynis Johnson die Aktien des Baustoffkonzerns in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Branchenfavoriten. HeidelbergCement biete eine günstige Möglichkeit, auf Wachstum des Wohnungsmarktes sowie der Infrastruktur in Europa und den USA zu setzen. Dazu biete die starke, 13-prozentige Rendite auf den freien Barmittelzufluss (FCF) Potenzial für prozentual zweistellige Kapitalerträge, während Initiativen zur Margenverbesserung und der Verkauf von Unternehmensteilen die Kapitalrendite (ROIC) steigern sollten. Johnsons weitere Favoriten sind CRH, Sika, Ferguson, Persimmon, Berkeley, Travis Perkins und Polypipe/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2020 / 16:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2020 / 19:00 / ET





