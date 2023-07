NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das zweite Quartal des Baustoffkonzerns sei etwas besser als erwartet gelaufen und zudem seien die Jahresziele angehoben worden, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor den Zahlen sei der Markt etwas nervös gewesen, doch die hochgesetzten Prognosen dürften für Zuversicht sorgen./ck/mis;