NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Bewertung des europäischen Logistiksektors orientiere sich derzeit an einem Abwärtsszenario, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden Studie. Insofern erscheine ihm derzeit nur die Reederei Maersk als unterbewertet./tih/gl;