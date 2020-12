NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 35 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach dem dritten Quartal der Reederei seine Erwartungen an - unter anderem wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Frachtraten. Trotz des höheren Kursziels sieht er noch viel Abwärtsrisiko bei den Papieren, die weiter mit einem bedeutenden Aufschlag zum Konkurrenten Maersk gehandelt würden./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.