FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Hapag-Lloyd von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 117 auf 135 Euro angehoben. Ein Kursplus von 140 Prozent seit seiner Empfehlung im Oktober sei zunächst einmal genug, schrieb Analyst Petter Haugen in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält die Papiere der Container-Reederei trotz seiner überdurchschnittlichen Gewinnerwartungen nun für fair bewertet./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



