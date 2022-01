FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 250 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Zahlen zum vierten Quartal 2021 hob Analyst Anders Redigh Karlsen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie erneut seine Schätzungen für das Transportunternehmen an. Überarbeitet wurden dabei jene für 2022 und die Folgejahre. Der Experte geht davon aus, dass die logistischen Probleme, die den Containerverkehr behindern, noch länger andauern werden./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.