LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Underweight" mit einem Kursziel von 140,40 Euro belassen. Analyst Ivan Bokhmat erwartet laut einer am Freitag vorliegenden Rückversicherer-Studie, dass sich die diesjährige Branchenkonferenz in Monte Carlo um die Themen Inflation, Kapitalknappheit, Anlagerenditen und eine insgesamt vorsichtige Haltung gegenüber Katastrophenrisiken drehen wird. All dies dürfte zu einer Festigung der Preise bei der Vertragserneuerungsrunde Anfang Januar beitragen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 18:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2022 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.