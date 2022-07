LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Underweight" belassen. Dies geht aus einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Analyst Ivan Bokhmat hervor. Grundsätzlich favorisiert dieser die Erstversicherer, da diese im Vergleich zu den Rückversicherern kurz- bis mittelfristig das bessere Risiko-Ertragsverhältnis böten. Dazu verwies er auf das steigende Risiko durch die zunehmende Häufigkeit extremer Wetterereignisse und anziehender Schadenkosten. Zudem seien die Prämien in der Rückversicherung in den letzten drei Jahren hinter denen der Erstversicherer zurückgeblieben./tav/jha/



Die Kombination aus der zunehmenden Häufigkeit von extremen Wetterereignissen und steigenden Schadenkosten mache das von den Rückversicherern übernommene Risiko immer gefährlicher,



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 09:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / 15:45 / GMT



