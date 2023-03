NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen für 2022 und Details zur Dividende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Gesamtdividende liege mit 6 Euro je Aktie unter der Konsensschätzung von 6,16 Euro, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Nach geringeren Kapitalreserven dürften diese im laufenden Jahr vom Rückversicherer wieder aufgebaut werden./bek/gl;