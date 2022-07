NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück vor Zahlen zum zweiten Quartal von 205 auf 185 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Alles in allem erwarte er, dass der Rückversicherer weitgehend auf Kurs zu seinen Zielen für dieses Jahr bleiben dürfte, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel basiere auf höheren Annahmen für die Eigenkapitalkosten./la/he



