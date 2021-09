NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück anlässlich der jährlichen Monte-Carlo-Branchenkonferenz auf "Overweight" belassen. Die wichtigste übereinstimmende Ansicht der dort vertretenen Rückversicherer sei bisher die positive Preiserwartung für die Erneuerungsrunde 2022, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Er rechnet dabei mit Preiserhöhungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 18:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.