NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum vierten Quartal und einem Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Im Segment Schaden/Unfall habe der Rückversicherer schwächer abgeschnitten und im Segment Leben/Krankheit besser als angenommen, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die 2023 avisierten operativen Gewinne (Ebit) in den beiden Segmenten./bek/gl;