NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen von 174 auf 184 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Derald Goh setzte in einer am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Studie seine Ergebnisschätzungen für 2023 sowie 2024 hoch. Er trug damit der Geschäftsentwicklung des Rückversicherers in den ersten neun Monaten des Jahres Rechnung./gl/ck;