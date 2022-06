ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hannover Rück von 160 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Inflation sei eines der größten Risiken für das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft, und die Rückversicherer seien davon überdurchschnittlich betroffen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die vier europäischen Vertreter Munich Re, Hannover Rück, Swiss Re und Scor müssten deshalb nach seinen Berechnungen ihre Rückstellungen um 0,5 bis 2,5 Milliarden US-Dollar erhöhen, wobei Munich Re am wenigsten und Swiss Re am meisten betroffen sei./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2022 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / 12:47 / GMT





