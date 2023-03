FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Der Rückversicherer agiere derzeit im härtesten - und damit für ihn besten - Umfeld seit 2006, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Früchte dieser günstigen Umstände dürften sich in der Gewinn- und Verlustrechnung in diesem Jahr jedoch nur begrenzt zeigen, vermutet der Experte. Den Grund für den vorsichtigen Jahresausblick sieht er in der Wiederauffüllung von Puffern in den Rückstellungen des Konzerns./tav/he;