Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die weitgehend abgeschlossene Vertragserneuerungsrunde der Versicherer in Florida sei Marktteilnehmern zufolge ordentlich verlaufen und habe erwartungsgemäß deutliche Preissteigerungen gebracht, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Titel bleiben Scor und Munich Re in Europa sowie Beazley, Conduit Re und Lancashire in Großbritannien./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2023 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



