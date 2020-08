FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach Halbjahreszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 145 Euro belassen. Der Rückversicherer sei angesichts der hohen Unsicherheit im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise vergleichsweise robust aufgestellt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei aus Krisen in der Vergangenheit gestärkt hervorgegangen und habe auch jetzt eine Kapitalausstattung, die es erlaube, sich in der aktuellen Krise ergebende Chancen zu nutzen. Dies sei aber bereits in der relativ hohen Bewertung der Aktien im Vergleich zu anderen Branchenvertretern berücksichtigt./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 13:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 14:07 / MESZ



