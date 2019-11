NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Hannover Rück von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Emanuele Musio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht zwar von 153,30 auf 175,50 Euro an, begründete die Abstufung aber mit dem recht begrenzten Kursspielraum./ag/ajx



