NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück nach Quartalszahlen von 220 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alan Devlin passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die Zahlen sowie die Bilanzierungsumstellung auf IFRS 17 an. Seine Prognosen für das Nettoergebnis des Rückversicherers in den Jahren bis 2023 habe er aber kaum verändert, betonte der Experte./gl/ajx;