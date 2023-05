NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analyst Alan Devlin wertete diese in einer ersten Reaktion am Donnerstag als stark. Der Nettogewinn des Rückversicherers liege um neun Prozent über der Konsensschätzung. Besonders in der Rückversicherung von Lebens- und Krankenversicherungen seien die Hannoveraner überraschend profitabel gewesen./bek/gl;