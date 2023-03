NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Gesamtdividende des Rückversicherers decke sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Regeldividende höher ausgefallen als erwartet, was aus qualitativer Sicht positiv sei. Dagegen sei die Zusammensetzung der Ergebnisse qualitativ nicht so gut wie erwartet./bek/gl;