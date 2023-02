NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hannover Rück nach Neuigkeiten zur Vertragserneuerung auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Wesentlich seien die Preiserhöhungen des Rückversicherers auf breiter Basis und dass das Prämienvolumen konstant gehalten wurde, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hannover Rück sei gut positioniert, um von steigenden Preisen für Rückversicherungsschutz zu profitieren. Die jüngste Preisentwicklung sei nicht nur zyklisch, sondern angesichts der steigenden Nachfrage nach Versicherungen gegen die Folgen des Klimawandels auch teilweise strukturell bedingt./ck/stw;