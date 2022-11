NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Großschäden durch den Hurrikan Ian seien zwar überraschend gering gewesen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen hätten die hohen Pandemiebelastungen in der Region Asien-Pazifik enttäuscht. Kett hob jedoch insgesamt seine Schätzungen an, auch wegen steigender Investmenterträge. Er blieb bei seiner Kaufempfehlung./ag/gl;