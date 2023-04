HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das erste Quartal des Immobilienunternehmens sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die finanzielle Lage sei sehr komfortabel und erlaube es, Chancen am Markt zu nutzen./mf/gl;