NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Die Markteinführung des RSV-Impfstoffs Arexvy könnte kurz- und langfristig Aufwärtspotenzial für die Umsatz- und Ergebnisschätzungen des Pharmakonzerns bieten, sofern die frühen ermutigenden Verschreibungstrends nachhaltig seien. Dies schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit Vorstandschefin Emma Walmsley./ck/ajx;