NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK nach einer Informationsveranstaltung des Pharmakonzerns zum Thema Infektionskrankheiten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Analyst James Gordon hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie positiv hervor, dass die Briten beim RSV-Impfstoff Arexvy am Ziel eines Spitzenumsatzes von mehr als drei Milliarden Pfund festhielten. Er halte dieses allerdings für ehrgeizig. Zudem könne das Unternehmen immer noch nicht das überraschende Ausbleiben eine positiven Effekts einer Nachimpfung mit Arexvy erklären./gl/tih;