NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Pharmakonzerns GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Es sei moderat positiv für die Aktie, dass der GSK-Impfstoff gegen die Atemwegskrankheit RSV von einem Beratungsgremium der US-Gesundheitsbehörde FDA ein positives Votum für die Behandlung älterer Patienten erhalten habe, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la;