Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’581 -0.1%  SPI 20’585 -0.1%  Dow 52’499 0.2%  DAX 25’704 0.4%  Euro 0.9241 0.2%  EStoxx50 6’168 0.1%  Gold 4’039 -0.6%  Bitcoin 66’816 -0.3%  Dollar 0.8295 0.1%  Öl 115.4 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Logitech2575132Sandoz124359842ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bankenexperte Chris Whalen setzt auf Gold statt Bankaktien: Die Gründe
Silberpreis seit Rekordhoch halbiert: Konjunktursorgen oder geplatzte Spekulationsblase?
Airbus-Aktie: Flugzeugbauer trotz verhaltenem Sommer auf Kurs zum Rekordjahr
Kaufen von DZ BANK für BASF-Aktie
DZ BANK: Deutsche Bank-Aktie erhält Kaufen
Suche...
Plus500 Depot

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

20.60
CHF
-0.40
CHF
-1.91 %
18:00:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2026 17:31:25

GSK Sector Perform

GSK
20.60 CHF -1.91%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK nach Zahlen zum dritten Quartal und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1975 Pence belassen. Die Resultate hätten von Anlegern ein gemischtes Feedback bekommen, schrieb Trung Huynh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz habe die Erwartungen um ein Prozent übertroffen, doch der grundlegende Geschäftstrend und der Zeitplan für Studiendaten zu HIV-Medikamenten sei hinterfragt worden./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Sector Perform
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
19.75 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
18.32 £ 		Abst. Kursziel*:
7.84%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
18.32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
7.84%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17:31 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
12:35 GSK Outperform Bernstein Research
12:03 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
11:19 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen