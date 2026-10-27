GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK nach Zahlen zum dritten Quartal und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1975 Pence belassen. Die Resultate hätten von Anlegern ein gemischtes Feedback bekommen, schrieb Trung Huynh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz habe die Erwartungen um ein Prozent übertroffen, doch der grundlegende Geschäftstrend und der Zeitplan für Studiendaten zu HIV-Medikamenten sei hinterfragt worden./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Sector Perform
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19.75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
18.32 £
|
Abst. Kursziel*:
7.84%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
18.32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.84%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
17:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse London: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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15:58
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12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 am Mittwochmittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|17:31
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:31
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:31
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20.60
|-1.91%
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|17:31
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|17:25
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|17:20
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DZ BANK
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|17:07
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DZ BANK
BASF Kaufen
|17:06
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DZ BANK
Symrise Kaufen
|17:05
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