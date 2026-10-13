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13.10.2026 13:14:53
GSK Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1975 Pence belassen. Seine Prognosen für das dritte Jahresviertel entsprächen durchweg den Konsensschätzungen, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Strategieplan des Pharmakonzerns nehme Konturen an./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Sector Perform
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19.75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21.10 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
17.81 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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