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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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13.10.2026 13:14:53

GSK Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1975 Pence belassen. Seine Prognosen für das dritte Jahresviertel entsprächen durchweg den Konsensschätzungen, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Strategieplan des Pharmakonzerns nehme Konturen an./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Sector Perform
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
17.81 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
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13:14 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
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