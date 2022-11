ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für GSK nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1430 Pence belassen. In Reaktion auf die starke Umsatzentwicklung habe der Pharmakonzern zum zweiten Mal in diesem Jahr die Jahresziele angehoben, lobte Analyst Dominic Lunn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ag;